Dr. Doğu Perinçek: "Süleymancılar İmam Hatiplileri hedef alıyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Süleymancıların İmam Hatip mezunlarını hedef aldığını ve Türk devletinin bu gruba karşı ciddi bir tehlike olarak gördüğünü belirtti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında önemli açıklamalarda bulundu.

Süleymancıların İmam Hatip mezunlarını hedef aldığını ve Türk devletinin bu gruba karşı ciddi bir tehlike olarak gördüğünü belirten Perinçek, şunları ifade etti:

- Süleymancılar, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kuruluşlarla işbirliği içinde olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından zehirlenmiş unsurlar olarak görülüyor. Süleymancıların faaliyetleri, yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantıları nedeniyle Türk devleti tarafından dikkatle takip ediliyor. İmam Hatip mezunları, Süleymancılar tarafından ciddi bir tehdit olarak görülüyor.

Perinçek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türk devleti ile uyumlu bir şekilde var olması ve Selefi faaliyetlerine müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

# Çıkış Yolu # Doğu Perinçek # süleymancılar

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