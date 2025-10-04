Ben Leman ilk bölüm CANLI İZLE!

NOW TV’nin yeni dizisi Ben Leman, bu akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik ve Selin Şekerci’nin başrolleri paylaştığı yapım, geçmişin sırlarıyla örülü hikayesiyle merak uyandırıyor.

Ben Leman ilk bölüm CANLI İZLE!
Yayınlanma:

Televizyon ekranlarında bu akşam yeni bir yapım izleyici karşısına çıkıyor. Ben Leman dizisi, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de ilk bölümüyle NOW TV ekranlarında yayınlanacak.

Dizinin başrolünde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın yer alıyor. Hikaye, Leman ve annesi Meryem’in Güzelköy’e taşınmasıyla başlıyor. Geçmişte yaşanan bir trajedinin peşine düşen Leman, gerçekleri ortaya çıkarmak için kendi oyununu kuruyor.

Şahika, Mine ve Suzi karakterleri, Leman’ın ortaya çıkardığı sırlarla yüzleşmek zorunda kalırken, bu süreç herkesin hayatını derinden etkileyecek. Leman’ın planı sadece geçmişin gölgelerini aydınlatmakla kalmayacak, aynı zamanda aşkın yönünü de değiştirecek.

İlk bölümüyle merak uyandıran Ben Leman, bu akşam saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

