Çarpıntı yeni bölüm CANLI İZLE! Çarpıntı 4. Bölüm Tek Parça Full HD İzle!

Star TV’nin dikkat çeken dizisi Çarpıntı, yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşuyor. 4. bölümde Aslı ve Emre’nin ilişkisi kritik bir dönemece girerken, dizide heyecan dolu gelişmeler yaşanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Çarpıntı yeni bölüm CANLI İZLE! Çarpıntı 4. Bölüm Tek Parça Full HD İzle!
Yayınlanma: Güncellenme:

Star TV’nin sürükleyici dizisi Çarpıntı, yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. İlk bölümden itibaren güçlü hikayesiyle dikkat çeken yapımda izleyiciyi yine duygusal sahneler ve beklenmedik olaylar bekliyor.

Çarpıntı 4. bölümüyle ekran başına gelecek dizinin yeni bölümü saat 20.00’de Star TV’de yayınlanacak.

Yeni bölümde Aslı’yı kaybetmek istemeyen Emre, ona evlilik teklifi eder. Aslı bu teklifi kabul ederken, Hülya bu duruma sert tepki gösterir. Ancak Aslı’nın sözleri Hülya’yı hem üzer hem de öfkelendirir.

Melike’yi evlendirme hayalini gerçekleştiremeyen Reyhan, bu hayalini Aslı’nın düğününü yaparak yerine getirmek ister. Hülya ise bu fırsatı kendi çıkarına kullanmayı planlar.

Aslı ile Emre’nin evleneceğini öğrenen Aras, bu gelişmeden rahatsız olur ve Emre’ye sunduğu Danimarka’daki iş teklifini geri çeker. Emre büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, anlaşmayı öğrenen Aslı öfkesine engel olamaz.

Dizinin yeni bölümü, karakterler arasındaki duygusal çatışmaları ve geçmişle hesaplaşmaları izleyiciye bir kez daha güçlü sahnelerle sunacak.

CANLI İZLE

İstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuİstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuYurt
6 Ekim'de okullar tatil mi? Yarın resmi tatil mi? İstanbul'da yarın okullar açık olacak mı?6 Ekim'de okullar tatil mi? Yarın resmi tatil mi? İstanbul'da yarın okullar açık olacak mı?Eğitim
İlk kez bir film, yapay zeka tarafından yönetilecek! Sinema tarihine geçecek projeİlk kez bir film, yapay zeka tarafından yönetilecek! Sinema tarihine geçecek projeKültür Sanat
çarpıntı star tv canlı izle
Günün Manşetleri
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
PTT ve HGS adıyla binlerce vatandaşı dolandırdılar
6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak
22 yeni sağlığa zararlı gıda listede!
Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan...
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Çok Okunanlar
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Bankalarda faiz fırtınası! Bankalarda faiz fırtınası!
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Krediyle araç alacaklar için uyarı! Krediyle araç alacaklar için uyarı!
6 Ekim'de okullar tatil mi? 6 Ekim'de okullar tatil mi?