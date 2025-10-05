Çarpıntı yeni bölüm CANLI İZLE! Çarpıntı 4. Bölüm Tek Parça Full HD İzle!

Star TV’nin sürükleyici dizisi Çarpıntı, yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. İlk bölümden itibaren güçlü hikayesiyle dikkat çeken yapımda izleyiciyi yine duygusal sahneler ve beklenmedik olaylar bekliyor.

Çarpıntı 4. bölümüyle ekran başına gelecek dizinin yeni bölümü saat 20.00’de Star TV’de yayınlanacak.

Yeni bölümde Aslı’yı kaybetmek istemeyen Emre, ona evlilik teklifi eder. Aslı bu teklifi kabul ederken, Hülya bu duruma sert tepki gösterir. Ancak Aslı’nın sözleri Hülya’yı hem üzer hem de öfkelendirir.

Melike’yi evlendirme hayalini gerçekleştiremeyen Reyhan, bu hayalini Aslı’nın düğününü yaparak yerine getirmek ister. Hülya ise bu fırsatı kendi çıkarına kullanmayı planlar.

Aslı ile Emre’nin evleneceğini öğrenen Aras, bu gelişmeden rahatsız olur ve Emre’ye sunduğu Danimarka’daki iş teklifini geri çeker. Emre büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, anlaşmayı öğrenen Aslı öfkesine engel olamaz.

Dizinin yeni bölümü, karakterler arasındaki duygusal çatışmaları ve geçmişle hesaplaşmaları izleyiciye bir kez daha güçlü sahnelerle sunacak.

