Çay üreticisinin sorunları neler? | İlyas Gümrükçü Rize'den aktardı

Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü bu hafta çay üreticilerinin sorunlarını ekranlara taşıdı. Mikrofon uzatılan çay üreticileri, çay üretiminde yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

Çay üreticileri, gübrenin pahallı olduğunu belirterek, üretimin önündeki en büyük engelin girdi maliyetlerinin fazla olması olarak açıkladı.

Çay kalitesinin ve veriminin düştüğünü aktaran üreticiler, sorunların girdi maliyetleriyle bitmediğini aktardı.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Aslan, çiftçilerin doğru eğitilmesi ve doğru ürünlerin tarlaya ekilmesi gerektiğini belirtti. Gübre fiyatlarının bir yılda yaklaşık iki kat arttığını aktaran Aslan, yanlış hasat yüzünden 7 buçuk milyar TL değerinde bir kayıp yaşandığını aktardı.

Vatan Partisi Rize İl Başkanı Salih Öksüz, geçen yıl yaptıkları "Çayda Üretim Devrimi Kurultayı"ndan edindikleri tecrübeleri aktardı. Kurultayın etkisi sayesinde Meclis'e gelen çay tasarısının Meclis'ten geçmediğini kaydeden Öksüz, gelen kanunun üreticiyi zor durumda bırakacak düzenlemeler içerdiğini aktardı.