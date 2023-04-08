İşgalci İsrail'e kim dur diyecek?

Gazeteci Cevat Gök ve Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir İsrail'in Filistin saldırısının perde arkasını değerlendirdi.

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Gazeteci Cevat Gök ve Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Haberiniz Olsun programına katıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları hakkında konuşan Demir ve Gök önemli açıklamalarda bulundular.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.

# Haberiniz Olsun # israil # filistin

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