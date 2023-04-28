"Bekir Bozdağ'ın vicdanındaki adalet terazisinde sorun var"
Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Cem Dikmen ittifakların Türkiye'ye dayattığı kimlik siyaseti hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Cem Dikmen ittifakların Türkiye'ye dayattığı kimlik siyaseti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dikmen konu hakkında "Kutuplaşmanın kendilerine yarayacağını düşünüyorlar. Bu bir gladyo tertibi Türkiye'ye." ifadelerini kullandı.
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