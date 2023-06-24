Dr. Doğu Perinçek: "LGBT konusu biyolojik değil ideolojiktir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek), 1967 Rand Corporation raporunda LGBT'nin nasıl yer aldığını anlattı:



- LGBT konusu biyolojik değil ideolojiktir. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 24, 2023

Dr. Doğu Perinçek, LGBT'nin biyolojik olmadığını aksine ideolojik bir dayatma olduğunu belirtti. Ayrıca Perinçek LGBT'nin bilimsellikten yoksun bir anlayış olduğunu vurguladı. Perinçek ayrıca şunları ifade etti: