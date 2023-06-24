Dr. Doğu Perinçek: "LGBT konusu biyolojik değil ideolojiktir"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 1967 Rand Corporation raporunda LGBT'ye dair yazılanları değerlendirdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek), 1967 Rand Corporation raporunda LGBT'nin nasıl yer aldığını anlattı:— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 24, 2023
- LGBT konusu biyolojik değil ideolojiktir.
Dr. Doğu Perinçek, LGBT'nin biyolojik olmadığını aksine ideolojik bir dayatma olduğunu belirtti. Ayrıca Perinçek LGBT'nin bilimsellikten yoksun bir anlayış olduğunu vurguladı. Perinçek ayrıca şunları ifade etti:
- LGBT, insanlığa karşı, insanlığın çürümesi için çok yoğun bir ideolojik müdahale. İnsanı hem kendi cinsine hem karşı cinse yabancılaştıran bir ideoloji.
# Çıkış Yolu # lgbt # Perinçek # nato # abd # türkiye # Rand Corporation