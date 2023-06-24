Dr. Doğu Perinçek: "LGBT konusu biyolojik değil ideolojiktir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 1967 Rand Corporation raporunda LGBT'ye dair yazılanları değerlendirdi.

Dr. Doğu Perinçek: "LGBT konusu biyolojik değil ideolojiktir"
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Dr. Doğu Perinçek, LGBT'nin biyolojik olmadığını aksine ideolojik bir dayatma olduğunu belirtti. Ayrıca Perinçek LGBT'nin bilimsellikten yoksun bir anlayış olduğunu vurguladı. Perinçek ayrıca şunları ifade etti:

- LGBT, insanlığa karşı, insanlığın çürümesi için çok yoğun bir ideolojik müdahale. İnsanı hem kendi cinsine hem karşı cinse yabancılaştıran bir ideoloji.
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