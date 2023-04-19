Hakan Topkurulu'dan CHP'ye: "Herkesi yobazlıkla suçluyorlar iliklerinden yobazlık akıyor"

Ekonomist Hakan Topkurulu CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Topkurulu CHP için " Dinci mi, sosyal demokrat mı, Kürtçü mü, Atatürkçü mü, liberal mi belli değil. Bizim bildiğimiz CHP Atatürkçülerin partisiydi. Ankara Çankaya 1.sıraya Ergenekon'un Adalet Bakanı Sadullah Ergin konur mu ya? Ar var izan var böyle şey olur mu? Yüksel Taşkın, CHP'nin genel başkan yardımcısı apaçık FETÖ'cü. Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın koruyucusu, kollayıcısı. Kimdi Habur'da PKK'nın avukatlığını yapan? Sezgin Tanrıkulu. Ne kadar Atatürk düşmanı varsa CHP'ye yerleşmiş, halk buna güvenmez." ifadelerini kullandı.