Eski CHP'li Sevigen'den çarpıcı Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa eleştirisi: "Söylenecek şey mi bu!"

Eski CHP' Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifak'ına alınan partilerin seçimlerde yaptığı oy katkısı açısından eleştirdi.

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Eski CHP' Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifak'ına alınan partilerin seçimlerde yaptığı oy katkısı açısından eleştirdi.

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