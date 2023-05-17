Eski CHP'li Sevigen'den çarpıcı Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa eleştirisi: "Söylenecek şey mi bu!"
Eski CHP' Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifak'ına alınan partilerin seçimlerde yaptığı oy katkısı açısından eleştirdi.
Eski CHP' Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifak'ına alınan partilerin seçimlerde yaptığı oy katkısı açısından eleştirdi.
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