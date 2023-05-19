Kemal Kılıçdaroğlu'nun günahları
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimler için hazırladığı listeler hakkında eleştiri yağmuruna tuttu.
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimler için hazırladığı listeler hakkında eleştiri yağmuruna tuttu. Sevigen konuyla ilgili olarak " Biz Erdoğan'ı yenerdik" ifadelerini kullandı.
# Ulusal Özel # seçim # seçim sonuçları # gündem # son dakika # news # keşfet # haber # 2023 # türkiye # Mehmet Sevigen # chp # listeler # parti # fetö # pkk # kılıçdaroğlu # atatürk # anıtkabir # erdoğan # cumhurbaşkanı # cumhurbaşkanlığı