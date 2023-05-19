Kemal Kılıçdaroğlu'nun günahları

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimler için hazırladığı listeler hakkında eleştiri yağmuruna tuttu.

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Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimler için hazırladığı listeler hakkında eleştiri yağmuruna tuttu. Sevigen konuyla ilgili olarak " Biz Erdoğan'ı yenerdik" ifadelerini kullandı.

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