Kemal Kılıçdaroğlu'nun günahları

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimler için hazırladığı listeler hakkında eleştiri yağmuruna tuttu. Sevigen konuyla ilgili olarak " Biz Erdoğan'ı yenerdik" ifadelerini kullandı.