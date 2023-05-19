Özdağ ve Oğan'ı ABD ve İsrail sahneye sürdü!

Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nin Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kontrol edildiği konulu haberini yorumladı.

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Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nin Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kontrol edildiği konulu haberini yorumladı. Nebiler konuyla ilgili olarak "Bunlar boş adamlar" ifadelerini kullandı.

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