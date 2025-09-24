Eşref Rüya 15. Bölüm canlı izle!
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, 24 Eylül Çarşamba günü 15. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Eşref, Nisan’ın acısını hafifletmeye çalışırken ikilinin yakınlığı çevresindekiler için tehdit unsuru olmaya devam ediyor
Kanal D’nin Tims&B imzalı dizisi Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünde olmasıyla sezon başından beri dikkat çekiyor. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve mafya dünyasının içinden gelen duygusal hikâyesiyle kısa sürede en popüler diziler arasına girdi.
Dizi, her Çarşamba akşamı Kanal D’de yayınlanıyor ve yeni bölümleriyle reyting rekorları kırıyor. Yapımcılar, televizyon izleyicilerinin yanı sıra dijital platformlardan da yoğun bir ilgi gördüğünü ifade ediyor.
Bu hafta yayınlanacak 15. bölüm, 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de ekrana gelecek.
