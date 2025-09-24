Adamlar grubu dağıldı mı? Konserler iptal edildi, ara kararı duyuruldu

Türk alternatif rock sahnesinin en popüler gruplarından Adamlar, sürpriz bir kararla faaliyetlerine ara verdiklerini duyurdu. Grup, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz.”

Bu açıklama, “Adamlar grubu dağıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi. Özellikle gitarist Gürhan Öğütücü’nün, grubun resmi Instagram hesabını takipten çıkması dikkat çekti. Öğütücü’nün kişisel hesabında da grubun hesabını takip etmeyi bırakması, “grupta kriz mi var?” tartışmalarını alevlendirdi.

Adamlar en son 20 Eylül’de Ankara’daki AOÇ konserinde sahneye çıkmıştı. Bu konserin ardından gelen “ara” duyurusu, hayranlar arasında şok etkisi yarattı.

Resmi açıklamada “dağıldık” ifadesi kullanılmasa da, sosyal medyadaki takipten çıkma hamlesiyle birlikte “grup dağılıyor mu?” sorusu müzik camiasında gündemin ilk sırasına yerleşti.