Adamlar grubu dağıldı mı? Konserler iptal edildi, ara kararı duyuruldu

Adamlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Konserler iptal edildi, gitarist Gürhan Öğütücü’nün grubun hesabını takipten çıkması “dağılma” iddialarını gündeme getirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adamlar grubu dağıldı mı? Konserler iptal edildi, ara kararı duyuruldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk alternatif rock sahnesinin en popüler gruplarından Adamlar, sürpriz bir kararla faaliyetlerine ara verdiklerini duyurdu. Grup, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz.”

Bu açıklama, “Adamlar grubu dağıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi. Özellikle gitarist Gürhan Öğütücü’nün, grubun resmi Instagram hesabını takipten çıkması dikkat çekti. Öğütücü’nün kişisel hesabında da grubun hesabını takip etmeyi bırakması, “grupta kriz mi var?” tartışmalarını alevlendirdi.

Adamlar en son 20 Eylül’de Ankara’daki AOÇ konserinde sahneye çıkmıştı. Bu konserin ardından gelen “ara” duyurusu, hayranlar arasında şok etkisi yarattı.

Resmi açıklamada “dağıldık” ifadesi kullanılmasa da, sosyal medyadaki takipten çıkma hamlesiyle birlikte “grup dağılıyor mu?” sorusu müzik camiasında gündemin ilk sırasına yerleşti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde ABD ve İsrail’i hedef aldıİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde ABD ve İsrail’i hedef aldıDünya
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildiÖzgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildiSiyaset
Küçük Ebrar’ın ölümünde ihmaller zinciri: Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koyduKüçük Ebrar’ın ölümünde ihmaller zinciri: Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koyduYurt
adamlar
Günün Manşetleri
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar
150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek? 150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek?