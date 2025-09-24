İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde ABD ve İsrail’i hedef aldı

Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İsrail ve ABD’ye yüklendi. Bilim insanlarının suikasta uğradığını, şehirlerin vurulduğunu ve gazetecilerin hedef alındığını söyledi. Uluslararası hukukun çiğnendiğini vurguladı, konuşması sürüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda söz alan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kürsüden İsrail ve ABD’ye sert eleştiriler yöneltti.

Pezeşkiyan, İsrail’in saldırılarının İran’ın farklı alanlarda ağır kayıplar yaşamasına yol açtığını belirtti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İranlı bilim insanlarının suikastına, şehirlerimize yönelik hava saldırılarına, gazetecilerin hedef alınmasına tanık olduk. Bunların hepsi meşru müdafaa bahanesiyle yapılıyor. Siz kendi halkınız için böyle şeyleri kabul eder miydiniz?"

Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz haziran ayında yaşanan saldırıları hatırlatarak, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi:

"Geçtiğimiz haziran ayında ülkem, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin vahşice çiğnendiği açık bir saldırıya maruz kaldı."

İran lideri, saldırıların yalnızca askeri bir eylem değil, aynı zamanda diplomasiye karşı bir sabotaj olduğunu vurguladı:

"Siyonist rejim ve ABD, diplomatik müzakereler yolunda ilerlediğimiz bir dönemde İran’ın şehirlerine, evlerine ve altyapısına düzenlediği hava saldırıları, diplomasiye ihanetin en ağır biçimi ve barış ile istikrar çabalarının açık bir sabotajı olmuştur."

Pezeşkiyan ayrıca nükleer program konusuna da değindi ve İran’ın hiçbir zaman nükleer bomba hedefi olmadığının altını çizdi:

"Bu meclis önünde bir kez daha beyan ederim ki İran hiçbir zaman nükleer bomba yapmaya çalışmamıştır ve çalışmayacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mesud Pezeşkiyan bm
