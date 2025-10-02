🔴 Fenerbahçe – Nice maçı TRT CANLI İZLE! Fenerbahçe – Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 2. hafta maçında Fransız temsilcisi Nice ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fransa’nın önde gelen takımlarından Nice ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe – Nice mücadelesi, sarı-lacivertlilerin grup aşamasındaki iddiası için kritik önem taşıyor. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen maç öncesi Kadıköy’de heyecan dorukta.

