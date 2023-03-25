Güne Başlarken - 25 Mart 2023

Seda Anık Güne Başlarken programında Türkiye ve dünyadaki en sıcak gelişmeleri Ulusal Kanal izleyicileriyle buluşturuyor.

Seda Anık Güne Başlarken programında Türkiye ve dünyadaki en sıcak gelişmeleri Ulusal Kanal izleyicileriyle buluşturuyor.

Uzman ve konuklar:

• Ulusal Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven

• Vatan Partisi MKK Üyesi İbrahim Okan Özkan

• TGB İstanbul İl Başkanı Yiğit Çınar

• Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz

• Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan

# Güne Başlarken

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