Hafta Sonu - 24 Haziran 2023 - Dilek Doğan - Ulusal Kanal
Gazete manşetleri ve haftanın gündemi Dilek Doğan'ın sunumuyla Ulusal Kanal Hafta Sonu'nda.
Gazete manşetleri ve haftanın gündemi Dilek Doğan'ın sunumuyla Ulusal Kanal Hafta Sonu'nda.
Programa katılan uzman ve konuklar:
• Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan
• Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş
• Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe
• Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa
• Akademisyen - Siyasetçi Özcan Yeniçeri
• Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay
• Emekli Büyükelçi Uluç Özülker