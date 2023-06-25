Özel Yayın - 24 Haziran 2023
Rusya'da neler oluyor? Putin Wagner'in kalkışması sonrası nasıl bir adım atacak? Wagner'in kalkışması Ukrayna operasyonlarını nasıl etkileyecek? Kıvanç Özdal'ın sunduğu Özel Yayın'da Rusya'da yaşananlar özel konuklarla değerlendirildi.
Rusya'da Wagner askerleri kalkışma gerçekleştirdi. Rusya'da yaşananlar özel konuklarla Kıvanç Özdal'ın sunduğu Özel Yayın'da değerlendirildi.
Konuklar:
• Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek
• Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa
• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu
• Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür
• Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir
• Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel