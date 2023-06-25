Özel Yayın - 24 Haziran 2023

Rusya'da neler oluyor? Putin Wagner'in kalkışması sonrası nasıl bir adım atacak? Wagner'in kalkışması Ukrayna operasyonlarını nasıl etkileyecek? Kıvanç Özdal'ın sunduğu Özel Yayın'da Rusya'da yaşananlar özel konuklarla değerlendirildi.

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Rusya'da Wagner askerleri kalkışma gerçekleştirdi. Rusya'da yaşananlar özel konuklarla Kıvanç Özdal'ın sunduğu Özel Yayın'da değerlendirildi.

Konuklar: 

• Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek

• Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa

• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu

• Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür

• Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir

• Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel

# Wagner # Putin # rusya # Prigojin

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