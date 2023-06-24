Dr. Doğu Perinçek değerlendirdi: "Amerikancı söylemlerle kimse bizi aldatamaz!"

Dr. Doğu Perinçek, Amerika ile yan yana olmanın bir çıkmaza girmek olduğunu belirtti. Perinçek " Türkiye'nin ABD ile beraber çözebileceği hiçbir sorunu yok. Burada doğrudan doğruya bir iktidar olayı var. Burada hiçbir çözüm yok. Amerika perişan durumda, ekonomisi batmaya gidiyor. 2-3 ay sonra Amerikan ekonomisinin çok büyük bir çöküş yaşayacağını göreceğiz. Çöken ekonomiye sarılırsanız, onunla birlikte batarsınız. Bu siyasetle AK Parti iktidarı 2 3 sene daha devam edemez. Dünyada dengesizlik varken siz ortada dans edemezsiniz." ifadelerini kullandı.