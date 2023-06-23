Perinçek esnafa söz verdi: Malatya esnafı dükkânlarını istiyor!

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Malatya esnafının dertlerini dinleyip konuyla ilgili elinden gelen desteği vereceğini belirtti. Perinçek, programa bağlanan 33 yıllık Malatyalı esnaf Adil Tay ve aynı dertten muzdarip olan tüm Malatya esnafına seslendi:

- Valiliğin verdiği yeri Yeşilyurt belediyesi yıkıyor. Burada, kamu yönetiminde de bir anlaşmazlık ve gariplik var. Ben bu konuyla bizzat ilgileneceğim. Yarın Malatya ve Yeşilyurt Belediye Başkanları'nı da arayacağım. Adil Bey ve oradaki esnafı bilgilendireceğim sonrasında. İnsanı üzen bir durum. Bu haksızlıklara karşı tavır almak, bunların düzeltilmesi için çalışmak hepimizin görevi ve görevimizi yerine getireceğiz.