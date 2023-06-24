Ulusal Özel - 23 Haziran 2023

Ulusal Özel'de bu hafta; Barolar ve STK'lar üzerinden başlatılan yeni küresel ve emperyalist atak ele alındı.

Konuklar:

• Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek

• İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın

• Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ses