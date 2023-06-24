Ulusal Özel - 23 Haziran 2023
Ulusal Özel'de bu hafta; Barolar ve STK'lar üzerinden başlatılan yeni küresel ve emperyalist atak ele alındı.
Ulusal Özel'de bu hafta; Barolar ve STK'lar üzerinden başlatılan yeni küresel ve emperyalist atak ele alındı.
Konuklar:
• Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek
• İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın
• Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ses
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