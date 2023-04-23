Hakan Topkurulu: "Ali Babacan paraları Amerika'ya verecek"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, Ali Babacan ve Deva Partisi hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, Ali Babacan ve Deva Partisi hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Babacan'ın bahse konu olan paraları Amerika'ya vermek için tekrar göreve getirildiğini ifade eden Topkurulu ayrıca " O kadar reklamı nasıl verebiliyor Ali Babacan ya? Biz bunca yılın Vatan Partisi'yiz o kadar reklamı veremiyoruz. Kimler var senin arkanda? Ali Babacan denen adam Türkiye'ye neler yaşatmış ya?" şeklinde konuştu.

# Büyüteç # ali babacan # deva # amerika

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