Hakan Topkurulu: "TCG Anadolu'nun ne anlama geldiğini Amerika anladı"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, TCG Anadolu'nun önemine dikkat çekti.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, TCG Anadolu'nun önemine dikkat çekti. Topkurulu TCG Anadolu hamlesinin Amerika için bir gözdağı niteliği taşıdığını vurguladı ve "TCG Anadolu'yu gayet iyi anladı Amerika. Onun mealini anladı. Anladığı dil o çünkü Amerika mafya bozuntusu." ifadelerini kullandı.

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