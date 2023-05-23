Halil Nebiler, Dr. Doğu Perinçek'in yazısını yorumladı: "ABD, Erdoğan'ı yıkın talimatını verdi"
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Amerika'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı bir tavır alması hakkındaki yazısını yorumladı.
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Amerika'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı bir tavır alması hakkındaki yazısını yorumladı.
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