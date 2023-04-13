Halil Nebiler: "Sadullah Ergin'in sokağa çıkmaması lazım"

Halil Nebiler, son günlerde sıkça tartışılan Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Nebiler konuyla ilgili olarak " Neoliberal toplumun gelip gelebileceği son nokta bu. Ben, Sadullah Ergin'in meclis kürsüsünden Ergenekon-Balyoz kumpaslarını nasıl hararetle ve şiddetle savunduğunu çok iyi hatırlarım. Biz daha unutmadık onları, çocuk değiliz. Sadullah Ergin'in sokağa çıkmaması lazım." ifadelerini kullandı.