Halil Nebiler: "Sadullah Ergin'in sokağa çıkmaması lazım"
Halil Nebiler, son günlerde sıkça tartışılan Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.
Halil Nebiler, son günlerde sıkça tartışılan Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Nebiler konuyla ilgili olarak " Neoliberal toplumun gelip gelebileceği son nokta bu. Ben, Sadullah Ergin'in meclis kürsüsünden Ergenekon-Balyoz kumpaslarını nasıl hararetle ve şiddetle savunduğunu çok iyi hatırlarım. Biz daha unutmadık onları, çocuk değiliz. Sadullah Ergin'in sokağa çıkmaması lazım." ifadelerini kullandı.
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