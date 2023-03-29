Halil Nebiler yorumladı: "ABD ile düşmanlık tehlikelidir ama dostluk ölümcüldür"

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, gündemi ABD-PKK ilişkisi ekseninde yorumladı. Nebiler, Amerika ile dost olunması halinde kaybetmenin kesin olduğunu ama savaşılması halinde kurtuluşun mümkün olduğunu ifade etti. Nebiler konuyla ilgili olarak Henry Kissinger'in "ABD ile düşman olmak tehlikelidir ama dost olmak ölümcüldür" sözlerini hatırlattı.