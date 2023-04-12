Halil Nebiler yorumladı: İyi Parti'de kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor

Halil Nebiler, İdris Naim Şahin'in İyi Parti'den milletvekili adayı olması üzerine Türk siyasetinin FETÖ ile nasıl mücadele etmesi gerektiği hakkında yorumlarda bulundu. Nebiler konuyla ilgili " Bunlar normal işler değil. FETÖ, Vatan Partisi hariç hemen hemen tüm partilerde var. Erdoğan'ın bunları temizlemesi gerektiğine inanıyorum ama yaptığı yanlış, yöntemi yanlış. FETÖ'nün ideolojisini darmadağın edemiyorsanız, FETÖ ile mücadele etmiş olmazsınız. Önemli olan FETÖ ile yani emperyalizm tarafından kullanılan dini cemaatlerle mücadele etmektir." ifadelerini kullandı.