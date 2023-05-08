Halil Nebiler'den Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: "Amerikancıyım diyemediği için..."
Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında, Aydınlık Gazetesi'nin CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki haberini yorumladı.
Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında, Aydınlık Gazetesi'nin CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki haberini yorumladı.
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