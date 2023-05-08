Halil Nebiler'den Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: "Amerikancıyım diyemediği için..."

Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında, Aydınlık Gazetesi'nin CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki haberini yorumladı.

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Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında, Aydınlık Gazetesi'nin CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki haberini yorumladı.

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