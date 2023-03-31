Halil Nebiler aktardı: "Verdiğiniz bütün oylar çöpe gitti"

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, seçim gündemini ve ittifakların politikalarını yorumladı. Nebiler " Şimdiye kadar verdiğiniz bütün oylar çöpe gitti. Bir çorbayı 35 liraya içiyorsun, bir kilo et 300-350 lira. Ne işe yaradı verdiğin oy? Çöpe gitti." ifadelerini kullandı. Ayrıca Nebiler şunları kaydetti:

- Dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütü, bir siyasi ittifakı destekleyeceğini açıklayamaz. Elinde silah olan hiçbir hareket siyasi hareket değildir, terör hareketidir. Siz kimsiniz ki Türk devleti sizin kararınızı tanısın? Irkçılık emperyalizm için mecburi bir şeydir, faşizmden kaynaklanır. Faşizm, emperyalizmin silah gücüdür. Faşist, PKK'nın kendisidir. Siz beni Merdan Yanardağ mı zannettiniz? Paçavranızdan orak çekici kaldırdığınız anda ideolojisizleşirsiniz. PKK'nınki gibi Marksizm-Leninizm olmaz. Komünistler vatanseverdir. Aparatın ideolojisi olmaz. Türk askerine, öğretmenine, köylüsüne, gencine, işçisine kurşun sıkan PKK "Sizi destekliyoruz" diyorsa nasıl destek vereceksiniz o ittifaka? Hüda Par'a nasıl oy verecek Cumhur İttifakı'nın seçmeni?