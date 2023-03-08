Hatay Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin anlattı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından en çok hasar alan illerden biri olan Hatay'da Hatay Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin Ulusal Kanal'a konuştu.

Ekonomik olarak şehrin ne kadar etkilendiği sorusuna karşın Çinçin şunları söyledi:

- Birkaç güne ihtiyacımız var gerçekten zor bir süreç oldu hammadde bulamadık işte kırmataş bulamadık çeşitli belediyeler gelip orada elektrik sorunu çözüyorlar ama süreç yavaş işledi bu çadır talebinin artık yani benim en büyük ricam şu önümüzdeki hafta tamamen çözüme ulaşmasını bekliyoruz kentlere geçilmesi gerekiyor geçiş var birinci aşamayı En azından bu talepleri sıfırlamak lazım yani bir de bu insanlar yerleştirmeden o huzuru bulmadan üretime de geçilemeyecek şimdi kısmen de olsa sizde gitmişsiniz çalışmaya başlayan işletmeler var hepsi değil 40'a yakını galiba 75 işletmenin 40 civarındaki terk etme sebebi özellikle çocukların eğitimi çevre illere ve Türkiye'nin muhtelif yerlerine gittiler bir kere tersine göçü Hatay'da çalıştırmamız lazım olmazsa olmazı da Eylül ayında yüz yüze eğitimin Hatay'da başlaması lazım bunu sağlayamazsak tersine göç şartları oluşmaz oluşmayınca ne olur demografik yapımızda bozulma olur yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne son armağanıdır Hatay bunu el birliğiyle sahip çıkmamız lazım ancak birinci adım Eylül ayında eğitime başlatmak. Hayır severler arıyor ne yapmamız lazım bir kilo pirinç de lazım bir ton pirinçte lazım ne yapmak lazım bir çadırda lazım 10.000 çaldı da lazım ne yapmak lazım bir konteyner de lazım 10.000 portu yani yapılacak çok fazla şey var küçük Saray Sitesi 2400 civarında iş yeri var bunun 1.600'ü 1700'ü yok olmuş durumda buraya ne yapmak lazım yapacak çok şey var başta mesela hemen bunları dijitalleştirmeye başlayabiliriz yani 1700 işletmenin her birine hemen bugünden tez yok birer laptop bağışlamak lazım.En azından çok bilgisayar dijital ortamda kaybetmiş bu işletmeler yani yapılacak makine hibesinden tutun uzun vadeli kredilerden hibelerden yabancı şeytanlarla işbirliği ile buraların ayağa kaldırılmasına kadar yapılabilecek çok şey var. Tabii kent yaşamı için de Antakya çok özel bir kent sizde gezdiniz gördüğünüz daha önce de muhakkak gelmişsiniz. Kent merkezindeki kaybolan bütün tarihi değerler Aslında uygun tekrardan inşa edilmesi gerekir.Bunun yanında Antakya imar ederken çok dikkatli davranmak lazım yani bu tarihi Kent kimliğini yok etmeden akılcı adımlarla ilmimi bilme kullanarak sivil toplumlar istişare ederek bunları yürütmek lazım.