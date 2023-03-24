Özel Yayın - 23 Mart 2023

Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.

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Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.

Konuklar:

• Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay

• CKD Genel Başkanı Prof.Dr.Tülin Oygür

• Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf

• Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz

• Vatan Partisi Adana İl Başkanı Adnan Suseven

• Avukat Ebubekir Elmalı

• Süperhaber Yazarı Ceyhun Bozkurt

• Sanatçı Onur Akay

• Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun

• İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mehmet Yalçın Yılmaz

• Akademisyen Prof.Dr. Gülümser Heper

• Sanatçı Ekrem Ataer

• Saros Araştırma YK Başkanı Burhan Eptemli

• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak

• Sanatçı Tuluyhan Uğurlu

• Akademisyen Siyasetçi Prof.Dr.Özcan Yeniçeri

# Özel Yayın # seçim # imza # Perinçek # cumhurbaşkanı

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