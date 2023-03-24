Özel Yayın - 23 Mart 2023
Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.
Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.
Konuklar:
• Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay
• CKD Genel Başkanı Prof.Dr.Tülin Oygür
• Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf
• Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz
• Vatan Partisi Adana İl Başkanı Adnan Suseven
• Avukat Ebubekir Elmalı
• Süperhaber Yazarı Ceyhun Bozkurt
• Sanatçı Onur Akay
• Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun
• İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mehmet Yalçın Yılmaz
• Akademisyen Prof.Dr. Gülümser Heper
• Sanatçı Ekrem Ataer
• Saros Araştırma YK Başkanı Burhan Eptemli
• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak
• Sanatçı Tuluyhan Uğurlu
• Akademisyen Siyasetçi Prof.Dr.Özcan Yeniçeri
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