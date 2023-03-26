Özel Yayın - 25 Mart 2023
Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.
Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.
Konuklar:
• Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan
• Emekli Astsubaylar Platformu Başkanı Yılmaz Demir Özçelik
• ÇATSANDER Başkan Vekili Mehmet Kuş
• Vatan Partisi Manisa İl Başkanı Onur Özcan
• Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Başkanı Cihangir Özyer
• Prof. Dr. Cemalettin Göbelez
• Çek Yasası Mağdurları Platformu Sözcüsü Haydar Zirek
• Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Ali Rıza Taşdelen
• Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Emre Aykın
• GMİS Eğitim ve Teşkilatlandırma Sek. Tayfun Demir
• Prof. Dr. Mesut İktu
• Vatan Partisi Zonguldak İl Başkanı Avukat Gökhan Yılmaz
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