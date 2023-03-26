Özel Yayın - 25 Mart 2023

Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.

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Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.

Konuklar:

• Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan

• Emekli Astsubaylar Platformu Başkanı Yılmaz Demir Özçelik

• ÇATSANDER Başkan Vekili Mehmet Kuş

• Vatan Partisi Manisa İl Başkanı Onur Özcan

• Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Başkanı Cihangir Özyer

• Prof. Dr. Cemalettin Göbelez

• Çek Yasası Mağdurları Platformu Sözcüsü Haydar Zirek

• Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Ali Rıza Taşdelen

• Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Emre Aykın

• GMİS Eğitim ve Teşkilatlandırma Sek. Tayfun Demir

• Prof. Dr. Mesut İktu

• Vatan Partisi Zonguldak İl Başkanı Avukat Gökhan Yılmaz

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