Ali Murat Engin'den Perinçek için imza çağrısı
Ulusal Radyo Genel Müdürü Ali Murat Engin, Ulusal Kanal'a konuk oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyasından bahseden Engin, vatandaşlara imza çağrısında bulundu.
Ulusal Radyo Genel Müdürü Ali Murat Engin, Ulusal Kanal'da yayınlanan Haberiniz Olsun'a konuk oldu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyasından bahseden Engin, vatandaşlara imza çağrısında bulundu.