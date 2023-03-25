Cem Dikmen'den Perinçek için imza çağrısı

Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen, Ulusal Kanal'a konuk oldu. Dikmen, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyası hakkında bilgi vererek imza çağrısında bulundu.

Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen, Ulusal Kanal'da yayınlanan Haberiniz Olsun programına konuk oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyası hakkında konuşan Dikmen, vatandaşları imza vermeye çağırdı.

# Haberiniz Olsun

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