İyi Parti Cumhur İttifakına mı katılacak? - Ulusal Özel - 31 Temmuz 2023

Seda Akyüz'ün sunumuyla Ulusal Özel programı sizlerle.

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Seda Akyüz'ün sunumuyla Ulusal Özel programı sizlerle.

Konuklar:

• Prof. Dr. Özcan Yeniçeri
• Av. Ebubekir Elmalı
• Vatan Partisi Meslek Örgütleri Merkez Bürosu Başkanı Osman Yılmaz

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