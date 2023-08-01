İyi Parti Cumhur İttifakına mı katılacak? - Ulusal Özel - 31 Temmuz 2023
Seda Akyüz'ün sunumuyla Ulusal Özel programı sizlerle.
Seda Akyüz'ün sunumuyla Ulusal Özel programı sizlerle.
Konuklar:
• Prof. Dr. Özcan Yeniçeri
• Av. Ebubekir Elmalı
• Vatan Partisi Meslek Örgütleri Merkez Bürosu Başkanı Osman Yılmaz
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