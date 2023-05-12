Görüş Alanı - 11 Mayıs 2023

Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

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Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

Konuklar:

Vatan Partisi Ankara Milletvekili Adayı Ş. Yıldırım Gençer

• Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek

• Araştırmacı-Yazar Mustafa Albayrak

• Süperhaber Yazarı Ceyhun Bozkurt

• Gazeteci-Yazar Mustafa Ertekin

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