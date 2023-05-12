Görüş Alanı - 11 Mayıs 2023
Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.
Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.
Konuklar:
• Vatan Partisi Ankara Milletvekili Adayı Ş. Yıldırım Gençer
• Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek
• Araştırmacı-Yazar Mustafa Albayrak
• Süperhaber Yazarı Ceyhun Bozkurt
• Gazeteci-Yazar Mustafa Ertekin
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