Kral Kaybederse 20. bölüm canlı izle!

Gerilimin doruğa çıktığı yeni bölümde Cemal, Kenan ve Fadi arasında ipler kopuyor. Büyük hesaplaşmayı kaçırmayın, canlı izleyin!

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kral Kaybederse 20. bölüm canlı izle!
Yayınlanma:

Cemal Hakver, Fadi’yi köşeye sıkıştırarak Kenan Baran’la olan bağını sorgular. Fadi, her ne kadar bütün gerçeği açıklamasa da Cemal’in tehlikeli imaları, onu büyük bir kararın eşiğine getirir.

Kenan ise iş ortaklarının birer birer düşmesini izlemeye tahammül edemez ve Cemal’e karşı duyduğu öfkeyi bastırmakta zorlanır. Handan, Kenan’ı sakinleştirmeye çalışsa da artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkındadır.

Öte yandan, annesinin ölümüyle ilgili büyük sırrı içinde saklayan Sevda; Cemal’in baskıları ve evde koyduğu yeni kurallarla giderek daha da hırçınlaşır.

Gerilimin zirveye ulaştığı bu süreçte, Kenan ile Cemal arasındaki savaş yalnızca ikisinin değil; çevrelerindeki herkesin kaderini belirleyecek bir hesaplaşmaya dönüşür. Dost ile düşman arasındaki çizgi ise giderek daha da belirsizleşir.

CANLI İZLE

https://www.startv.com.tr/ 

Ali Yerlikaya eski tip ehliyet sahiplerini uyardı: Süre uzatılmayacak!Ali Yerlikaya eski tip ehliyet sahiplerini uyardı: Süre uzatılmayacak!Yurt
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 500 bin TL’lik 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksitler ne kadar?Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 500 bin TL’lik 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksitler ne kadar?Ekonomi
A101’e Tiny House geliyor! 02-08 Ekim 2025 aktüel kataloğu açıklandıA101’e Tiny House geliyor! 02-08 Ekim 2025 aktüel kataloğu açıklandıMarket
star tv canlı izle
Günün Manşetleri
MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı
Borsa İstanbul’da operasyon: 4 kişi tutuklandı
"Ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz"
“Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu’ya barış gelmez”
"İki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı"
Hayrabolu Belediye Başkanı partiden ayrıldığını açıkladı
Perinçek'ten, Trump’ın Gazze planına tepki
Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı!
Trump’tan Gazze için 20 maddelik kapsamlı barış planı
“İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi bu yıl ihaleye çıkıyor”
Çok Okunanlar
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor? Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor?
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız?