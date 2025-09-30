Kral Kaybederse 20. bölüm canlı izle!

Cemal Hakver, Fadi’yi köşeye sıkıştırarak Kenan Baran’la olan bağını sorgular. Fadi, her ne kadar bütün gerçeği açıklamasa da Cemal’in tehlikeli imaları, onu büyük bir kararın eşiğine getirir.

Kenan ise iş ortaklarının birer birer düşmesini izlemeye tahammül edemez ve Cemal’e karşı duyduğu öfkeyi bastırmakta zorlanır. Handan, Kenan’ı sakinleştirmeye çalışsa da artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkındadır.

Öte yandan, annesinin ölümüyle ilgili büyük sırrı içinde saklayan Sevda; Cemal’in baskıları ve evde koyduğu yeni kurallarla giderek daha da hırçınlaşır.

Gerilimin zirveye ulaştığı bu süreçte, Kenan ile Cemal arasındaki savaş yalnızca ikisinin değil; çevrelerindeki herkesin kaderini belirleyecek bir hesaplaşmaya dönüşür. Dost ile düşman arasındaki çizgi ise giderek daha da belirsizleşir.

