Ulusal Özel - 30 Haziran 2023

Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayı, İsveç polisinin buna izin vermesi ve Türkiye'nin ne cevap vereceği konuşuldu.

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Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayı, İsveç polisinin buna izin vermesi ve Türkiye'nin ne cevap vereceği konuşuldu.

Konuklar:

Ulusal Radyo Genel Müdürü Ali Murat Engin

• Akademisyen Prof. Dr. Gülümser Heper

SAROS Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli

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