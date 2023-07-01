Ulusal Özel - 30 Haziran 2023
Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayı, İsveç polisinin buna izin vermesi ve Türkiye'nin ne cevap vereceği konuşuldu.
Derya Coşgun İmren'in sunduğu Ulusal Özel programında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayı, İsveç polisinin buna izin vermesi ve Türkiye'nin ne cevap vereceği konuşuldu.
Konuklar:
• Ulusal Radyo Genel Müdürü Ali Murat Engin
• Akademisyen Prof. Dr. Gülümser Heper
• SAROS Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli
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