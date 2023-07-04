Mantar üretimi nasıl yapılıyor? - Üreten Türkiye - 4 Temmuz 2023

Ziraat Mühendisi Cenk Özdemir'in sunduğu Üreten Türkiye programında bu hafta mantar üretiminin nasıl yapıldığı ve Bala'nın mantar üretim merkezi olup olmayacağı gibi konular hakkında konuşuldu.

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Ziraat Mühendisi Cenk Özdemir'in sunduğu Üreten Türkiye programında bu hafta mantar üretiminin nasıl yapıldığı ve Bala'nın mantar üretim merkezi olup olmayacağı gibi konular hakkında konuşuldu.

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