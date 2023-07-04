Mantar üretimi nasıl yapılıyor? - Üreten Türkiye - 4 Temmuz 2023
Ziraat Mühendisi Cenk Özdemir'in sunduğu Üreten Türkiye programında bu hafta mantar üretiminin nasıl yapıldığı ve Bala'nın mantar üretim merkezi olup olmayacağı gibi konular hakkında konuşuldu.
Ziraat Mühendisi Cenk Özdemir'in sunduğu Üreten Türkiye programında bu hafta mantar üretiminin nasıl yapıldığı ve Bala'nın mantar üretim merkezi olup olmayacağı gibi konular hakkında konuşuldu.
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