"Hükümetin içinden Sayın Cumhurbaşkanı sabote ediliyor"
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Gündeminde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD açıklamaları olan Perinçek, ABD'nin bütün savaşının Türkiye ile olduğunu söyledi.
Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik "Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına" katıldığını belirtmesi üzerine Perinçek, "ABD'nin tüm namluları Türkiye'ye yönelik" dedi.
Kafkaslar'da barışın oluşturulduğuna dikkat çeken Perinçek, "Bu barış, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın oluşturduğu barış" dedi.
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