Prof. Dr. Emin Gürses'ten Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri!: "Sen kimsin ki millet sana alışacak!"

Ekrem İmamoğlu'nun siyasetten sıfırlanacağını belirten Prof. Dr. Emin Gürses şu noktalara temas etti:

- Kılıçdaroğlu, CHP'deki Atatürkçüleri dışlamış. Siyasetteki FETÖ'cüler duruyor. Bunlar, Tayyip Bey'e ve devlete büyük bir kin besliyorlar şu anda. Tayyip Bey'i bir kaşık suda boğsalar doymazlar. Tayyip Bey'in bir karizması ve toplumda desteği var onun için birşey yapamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı köşkünde yok mu FETÖ'cü hiç? İmamoğlu'ndaki kibiri biliyorsunuz. Elazığ'a gitti geçmiş olsuna, deprem olmuş orada. Diyor ki "Kayak yapmaya gidiyorum" Sonra diyorlar ki böyle şey mi olur, İmamoğlu da "Bana alışacaksınız" diyor. Sen kimsin sana alışacak millet! Peygambere alışmıyor, peygamber Allah'ın dediklerinin dışına çıkınca etrafındakiler uyarıyor. Hz. Ayşe uyarıyor. Böyle kibir olur mu! İmamoğlu'nun önü tıkandı. Siyasetten sıfırlanacak. İmamoğlu'nun CHP'de geleceği bitti. İyi Parti'ye gidebilir ama İyi Parti de devletin operasyonunu yiyebilir. Kılıçdaroğlu, CHP'yi İmamoğlu'nun kibrinden kurtardı.