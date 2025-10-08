Sahipsizler 33. bölüm CANLI İZLE! Sahipsizler son bölüm tek parça full izle

Star TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler, her Çarşamba akşamı saat 20:00’de ekrana geliyor. Bu akşamki bölümde azgın sırlar ve dramatik hesaplaşmalar izleyiciyi bekliyor.

Star TV’nin popüler dizisi Sahipsizler, bu akşam saat 20:00’de yeni bölümüyle yayınlanacak. 

Dizinin 33. bölümünde, Azize ile Devran arasında gerilim artarken Yavuz’un bıçaklanmasıyla her şeyin dengesi değişiyor. Cemo’nun yeniden yürüyebilmesi ise yeni umutları beraberinde getiriyor. 

