Adana’da çakarlı araçla kendine polis süsü verdi! Çocukları arayıp havaya ateş açtı

Adana’da çakarlı otomobille dolaşan bir kişi, polis süsü vererek çocukların üzerini arayıp tabancayla havaya ateş açtı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşinin babasının evine çakarlı bir araçla gelen İ.Ç., sokakta bulunan A.A. ve B.A. isimli çocukların üzerini polis gibi aradı.

İ.Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı tabancayla bir el ateş etti. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüpheliye çakar tertibatı kullanmaktan 260 bin TL para cezası uygulanırken, evinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin adli işlemlerinin emniyette sürdüğü bildirildi.