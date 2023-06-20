Halil Nebiler ve Ekrem Ataer yorumladı: Kültürel emperyalizmle nasıl mücadele edilmeli?

Sanatçı Yazar Ekrem Ataer ve Gazeteci Halil Nebiler kültürel emperyalizmle mücadele ve Türkiye'nin seçim sonrası rotası gibi konuları masaya yatırdı.

Ali Ergen Ali Ergen
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Sanatçı Yazar Ekrem Ataer, Gazeteci Halil Nebiler’in sunduğu Televizyon Gazetesi programına konuk oldu. Ekrem Ataer ve Halil Nebiler birlikte Türkiye ve Dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Programda, kültür emperyalizmiyle nasıl mücadele edileceğinden ödül törenlerinde depremzedeler üzerinden yapılan kışkırtmalara kadar çokça önemli mesele ele alındı.

# Televizyon Gazetesi # emperyalizm # abd # lgbt # türkiye

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