Seçim sonrası Türkiye'yi ne bekliyor? - Görüş Alanı - 13 Nisan 2023

Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

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Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

Konuklar:

• Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü

• Gazeteci Vedat Yenerer

• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak

• Süper Haber Yazarı Ceyhun Bozkurt

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