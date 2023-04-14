Seçim sonrası Türkiye'yi ne bekliyor? - Görüş Alanı - 13 Nisan 2023
Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.
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Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.
Konuklar:
• Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü
• Gazeteci Vedat Yenerer
• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak
• Süper Haber Yazarı Ceyhun Bozkurt
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