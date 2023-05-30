Çıkış Yolu - 30 Mayıs 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın neden seçimi kazandığını aktardı. Perinçek, "Tayyip Erdoğan bu seçimde, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, ay yıldızlı bayrağı arkasına aldı" ifadelerini kullandı.

Perinçek, "Toplum, ay yıldızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatan bütünlüğünün yanında ve emperyalizmin karşısında yer aldı" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Toplum, ay yıldızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatan bütünlüğünün yanında ve emperyalizmin karşısında yer aldı — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, bu seçimde Atatürk'ü yanına alanların kazandığını belirtti. Perinçek, CHP'nin Atatürk bayrağını açarak seçime girmediğini belirtti. AK Parti'nin ise Atatürk temalarıyla seçimlere girdiğini aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- CHP Atatürk'ün kurduğu parti olarak bu seçimde Atatürk bayrağını açamadı. Öte yandana AK Parti Atatürk temalarıyla seçime girdi. Bu da çok çarpıcı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, Atatürk mevzisinin rakı içmek, beyaz leblebi yemek olmadığını, Atatürk mevzisinin mazlum milletlere umut olmuş mücadelenin mevzide olmak olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Atatürk dünya çapında emperyalizme karşı büyük bir savaş kazanmış büyük bir devrimci önder. Yoksa Atatürk mini etek giymek, beyaz leblebi muhabbeti yapmak, rakı içmek değil. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, AK Parti'nin 2014'ten sonra cephe değiştirdiğini belirtti. Önceden BOP Eşbaşkanı mevzisinde olan AK Parti'nin 2014 sonrasında Türkiye cephesine geçtiğini aktardı.

Perinçek, BOP sürecinde de Vatan Partisi'nin BOP mevzisiyle mücadele ettiğini aktardı.

Perinçek, Atlantik cephesi ülkelerinin seçim sonuçlarını mutsuzlukla karşıladığını ancak Avrasya ülkelerinin seçim sonuçlarını mutlulukla karşıladığını belirtti.

Perinçek, "Bugün emperyalizme karşı olmak sol, emperyalizmin yanında olmak sağ" ifadelerini kullandı. Perinçek, emperyalizm çağında devrimlerin hepsinin milli mücadele mevzisinde olduğunu aktardı.

"Emperyalizmin aynı zamanda demokrasinin katili" diyen Perinçek, emperyalizmle birlikte olmanın demokrasiye karşı olmak olduğunu aktardı. Perinçek, "demokrasiler emperyalizmle karşı mücadelede gerçekleşti" dedi.

Perinçek, emperyalizme karşı mücadele eden liderlerin hep otoriter ilan edilmesine dikkat çekti.

Perinçek, Türkiye'de ABD'nin artık iktidarları belirleyemediğini aktardı. Perinçek, "Artık Türkiye, Amerika'ya boyun eğenlerin ve ya Amerika'dan rıza alanların iktidarda olduğu dönemleri aştı." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Artık Türkiye, Amerika'ya boyun eğenlerin ve ya Amerika'dan rıza alanların iktidarda olduğu dönemleri aştı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, AK Parti içinde de iki çizgi olduğunu, bu çizgilerden birinin Amerikancı diğerinin Türkiyeci olduğunu belirtti.

Perinçek, Sırbistan'ın emperyalizme karşı mücadele ettiğini ve karşısında NATO askerlerini bulduğunu anlattı. Perinçek, "Sırbistan'a karşı Türk askerinin NATO kuvveti olarak kullanılmasını şiddetle protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Sırbistan emperyalizme karşı direniyor. Karşılarında NATO güçleri var. O güçler içinde Türk askeri de var. Sırbistan'a karşı Türk askerinin NATO kuvveti olarak kullanılmasını şiddetle protesto ediyoruz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, AK Parti'nin Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirirse beş yıl dayanamayacağını aktardı. Perinçek, Mehmet Şimşek siyasetinin iflas ettiğini vurguladı. Perinçek şunları söyledi:

- Mehmet Şimşek'in bir kimliği var. Atlantik'in desteklediği başka bir Kemal Derviş. Ona hangi rol verilecek? Batı ile ilişkilerde bir diplomat rolü mü veriliyor yoksa tekrar Turgut Özal ekonomisine mi geri dönülüyor? Her halükarda Mehmet Şimşek'in varlığı Tayyip Erdoğan yönetimi açısından bir güvensizlik nedeni. Mehmet Şimşek demek Batı sermayesi demek, Batı finans merkezleri demek, küresel güçler demek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Mehmet Şimşek demek Batı sermayesi demek, Batı finans merkezleri demek, küresel güçler demek. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, ABD planlarının bozulduğunu ancak Türkiye'nin sorunlarının çözülmediğini belirtti. "Bir saldırı defedildi. ABD, 'Tayyip Erdoğan'ı devirin' dedi. Türkiye ona direndi. Ancak Türkiye bu seçimde köklü bir çözüm üretmedi." ifadelerini kullandı.

"Bu gün kazanmış olan Tayyip Erdoğan yönetimi bir çözümü temsil etmiyor" diyen Perinçek, hükümetin Üretim Devrimi sürecine girmediğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye bu seçimde köklü bir çözüm üretmedi yalnız Amerikan planlarını bozdu. Bugün kazanan Tayyip Erdoğan hükümeti bir çözümü temsil etmiyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın ekonomi planında tasarrufun en başta olmadığını belirtti. Perinçek, "Tasarrufu en başa koymazsanız yatırım yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'da Türkiye'de bir karşılıkları olmadığı halde Meclis'e giren partiler olduğunu belirten Perinçek, şöyle konuştu:

- Onlar vurguncu partiler. Meclis'e Kılıçdaroğlu'nun menfaati sayesinde girdiler. Kılıçdaroğlu onları kendini cumhurbaşkanı adayı yapsınlar diye koltuk dağıttı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye'de bir karşılıkları olmadığı halde Meclis'e girenler var. Meclis'e Kılıçdaroğlu'nun menfaati sayesinde girdiler. Kılıçdaroğlu onları kendini cumhurbaşkanı adayı yapsınlar diye koltuk dağıttı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, CHP'nin içinde süreğen bir kriz olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak artık mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Perinçek, uzun zamandır CHP'nin içinde Atatürk'ün çizgisinde bir muhalefet ve grup olmadığını aktardı. "CHP'deki muhalefetin temsilcileri de sonuç itibariyle CHP'nin meşhur devrim programını, altı oku kabul etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'deki muhalefetin Kılıçdaroğlu'ndan daha Atlantikçi kişilerin yanına savrulduğunu aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- CHP'yi kurtarmak artık mümkün değil.

- CHP'deki muhalefet Kılıçdaroğlu'ndan daha Atlantik'e bağlı isimlerin yanına savruluyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, CHP'nin Damat Feritlerin partisine dönüştünü vurguladı. Kemalist Devrim'in bayraktarlığını Vatan Partisi'nin yaptığını belirten Perinçek, CHP tabanının çoğunluğunun milli olduğunu ancak CHP'nin Kemalist Devrim mevzisinden vazgeçtiğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Damat Feritlerin partisine dönüştü CHP. Buradan bir çıkış yolu yok.

- Türkiye'de Kemalist Devrim'in bayraktarlığı Vatan Partisi'nde. Vatan Partisi programında altı ok programı benimseniyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, yeni oluşan Meclis'in Osmanlı'nın son dönemdeki meclise benzediğini aktardı. Perinçek, "Her türlü bölücülük Meclis'te var. FETÖ'cüler Meclis'te, İkinci İsrailciler Meclis'te. Çözümsüzlük Meclis'i oldu." ifadelerini kullandı.

Perinçek, Kabine kavramının ABD'yi taklit etmek olduğunu aktardı. "Kabine kavramı neticede Meclis'e dayanmayan, Başkan'ın etrafındaki memurlardan oluşan bir kurum" ifadelerini kullanan Perinçek, Kabine kavramının mafya yönetimin kavramı olduğunu vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Kabine kavramında Meclis'e dayanmayan, Başkan'ın etrafında memurlardan oluşan bir heyet.

- Kabine sistemi bir mafyalaşmadır. Kabine bir mafya yönetiminin kavramıdır. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

Perinçek, hayatını kaybeden Abdurrahman Taşçı'yı andı. Perinçek, Taşçı hakkında, "7 ateşten geçmiş, hiç şaşırmamış... Partiye sonuna kadar bağlı" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Abdurrahman Taşçı bütün ömrünü emekçi halka adamış, Türk milletine adamış, köklü çözümlere adamış... Her zaman iyimser. Bize bıraktığı miras bu. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023

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