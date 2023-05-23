Çıkış Yolu - 23 Mayıs 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 28 Mayıs günü seçmenin önüne iki seçenek sunulduğunu belirtti. Perinçek şunları söyledi:

- 28 Mayıs günü seçmene şu soruluyor; ABD'nin Tayyip Erdoğan'ı yıkın talimatına evet mi hayır mı?

Perinçek, 15 Temmuz günü de Tayyip Erdoğan'ın silahla yıkılmak istendiğini belirtti. Perinçek, bugün de Erdoğan'ın seçim yoluyla yıkılmak istendiğini söyledi.

Perinçek, 28 Mayıs günü Tayyip Erdoğan gitsin diye Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin sonrasında bu oyu savunamayacaklarını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

# Çıkış Yolu # Doğu Perinçek # vatan partisi # çıkış yolu

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