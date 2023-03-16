Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yok mu?

Vatan Partisi MYK Üyesi E. Hv. Kur. Albay İhsan Sefa, Çıkış Yolu programında S-400 ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Sefa, ASELSAN Genel Müdürü'nün açıklaması ile ilgili "Dil sürçmesi olarak değerlendiriyorum" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in konuk olduğu Çıkış Yolu'na Vatan Partisi MYK Üyesi E. Hv. Kur. Albay İhsan Sefa bağlandı.

Sefa, S-400 konusunda "ASELSAN Genel Müdürü'nün açıklamasını dil sürçmesi olarak değerlendiriyorum" dedi.

# Çıkış Yolu # s-400

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