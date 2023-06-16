Nusret Senem'den ekonomi eleştirisi: "Erdoğan son derece hatalı"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi konusunda son derece hatalı olduğunu belirterek Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in, göreve yeni başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkındaki “İkinci Kemal Derviş” benzetmesini çok haklı bir yorum olarak gördüğünü ifade etti. Mevcut politikalar ile Türkiye’nin bir çıkışının olmadığını kaydeden Senem, çarenin Atatürk döneminde de uygulanan planlı karma ekonomik sisteme dönmekten geçtiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıltıldığını aktaran Senem şunları vurguladı:

- Türkiye son derece yanlış bir çizgiye girdi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Mehmet Şimşek’i kabullenmesi demek bu politikaları kendisinin bilinçli olarak benimseyip uygulayacağı anlamına gelir. Bu politikalar gelip duvara dayandı. Bunu Cumhurbaşkanı’nın damadı Sayın Berat Albayrak da Hazine ve Maliye Bakanı olduğu zaman açıkça söyledi. Üretimi baltalayan bu politikaları uygulamak mümkün değildir, dedi. Bir müddet sonra bu politikaların iflas ettiğini göreceğiz.