Sinan Oğan ve Ümit Özdağ neye hizmet ediyor?
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında konuştu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında konuştu.
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