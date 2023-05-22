Sinan Oğan ve Ümit Özdağ neye hizmet ediyor?

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında konuştu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında konuştu.

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